Neuer Chief Sales & Marketing Officer

Marriott International, Inc. gab Anfang Februar 2020 die Ernennung des langjährigen Marriott-Mitarbeiters Neal Jones zum Chief Sales & Marketing Officer für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) bekannt. Mit dieser Ernennung wird er Teil des EMEA-Führungsteams unter der Leitung von Liam Brown, Group President, Europe, Middle East & Africa.

Jones begann seine Karriere bei Marriott International vor über 20 Jahren in London und war zuletzt als Chief Sales & Marketing Officer, Middle East & Africa mit Sitz in Dubai tätig. In den letzten sieben Jahren konnte er in dieser Funktion seine strategischen Führungsqualitäten in den Bereichen Brand Management, Marketing, Digitales, Vertrieb, Revenue Management, Loyalty, Kommunikation und Verbraucheranalyse unter Beweis stellen und war maßgeblich am Wachstum des Unternehmens in der gesamten Region beteiligt. Vor dieser Zeit hatte Jones verschiedene Führungspositionen in Vertrieb und Marketing weltweit inne und bekleidete unter anderem die Position Vice President of Global Sales in Europa.

Umzug in die Londoner Zentrale geplant

„Ich freue mich, Neal im EMEA-Führungsteam willkommen zu heißen“, erklärt Liam Brown, Group President, Europe, Middle East & Africa. „Neal ist eine engagierte Führungspersönlichkeit mit umfassendem betriebswirtschaftlichen Know-how. In seiner neuen Position wird er maßgeblich dazu beitragen, die Nachfrage nach dem vielfältigen Markenportfolio von Marriott International zu steigern, die Reichweite unseres Bonusprogramms Marriott Bonvoy auszubauen sowie innovative Strategien zur weiteren Verbesserung des Gästeerlebnisses in der gesamten EMEA-Region zu entwickeln.“

Neal Jones ist britischer Staatsbürger, absolvierte die Hotelschule The Hague in den Niederlanden und ist derzeit in der Regionalstelle von Marriott International in Dubai tätig. Im Laufe des Jahres plant er, mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in die Londoner Zentrale von Marriott umzuziehen. Als Luftfahrtliebhaber besitzt Jones eine Privatpilotenlizenz und verbringt seine Freizeit gerne in luftigen Höhen.

PA/red