Neuer CFO bei McDonald`s Österreich

Oliver Heinzel wird ab sofort als neuer Director Finance die Finanzen von McDonald’s Österreich verantworten. Er ist damit auch Mitglied des Management Boards. Sein Verantwortungsgebiet umfasst auch die Bereiche Controlling, Recht, Logistik und Einkauf des Systemgastronomie-Marktführers. Er übernimmt die Position von Nikolaus Piza, der kürzlich zum Managing Director des Unternehmens ernannt wurde.

Heinzel bringt Kompetenzen in der strategischen Unternehmensentwicklung mit und verfügt über langjährige Erfahrung als CFO in international tätigen Unternehmensgruppen. Zuletzt arbeitete er in dieser Position acht Jahre lang bei Polaroid. Dabei begleitete er zwölf internationale Beteiligungen in Europa für den globalen Wiederaufbau, und war für die Entwicklung der Firma im Hinblick auf Strategie, globale Produktion, Vermarktung und Vertrieb verantwortlich. Davor war Heinzel als CFO der New Frontier Gruppe sowie in verschiedenen Positionen bei Novomatic tätig und hat Finanzprojekte bei zahlreichen namhaften Unternehmen umgesetzt.

„McDonald’s hat gerade in den vergangenen Wochen gezeigt, wie ein partnerschaftlicher und verantwortungsvoller Weg durch eine Krise aussehen kann. Wir freuen uns sehr, mit Oliver Heinzel einen ausgewiesenen Finanzexperten an Bord zu haben, der diese Verantwortung in seinem Bereich wahrnimmt und damit die positive zukünftige Entwicklung von McDonald’s Österreich mitgestaltet“, meint Managing Director Nikolaus Piza zur Bestellung.

PA/red