Manager mal zwei

„Ich freue mich, nun gleich zwei sehr berühmte und geschichtsträchtige Häuser in Berlin als General Manager führen zu dürfen.“ So lautet der Kommentar von Stefan Athmann zu seinem neuen „Hotel-Doppelleben“.

Seit September 2019 leitet Athmann das Schlosshotel Berlin by Patrick Hellmann. Jetzt kommt auch noch das Hotel Bristol Berlin dazu. Dort, wo sich einst schon Berühmtheiten wie Sir Alfred Hitchcock, Maria Callas, John F. Kennedy und Sophia Loren die Türklinke in die Hand gaben. „Beide Hotels haben mich schon als junger Mann zu Beginn meiner Laufbahn fasziniert.“

Der Hotelier mit Leib und Seele verfügt mittlerweile über 20 Jahre Erfahrung in der Branche. Seine Karriere begann er als Auszubildender im Atlantic Kempinski Hamburg. Der Vater von drei Kindern hat das „Professional Development Program“ an der Cornell University in Ithaca (USA) absolviert. Die späteren Auslandsstationen lauteten Usbekistan, Griechenland, Nordirland und Montenegro. Berlin stand immer wieder im Mittelpunkt seiner beruflichen Tätigkeiten. So unter anderem im Kempinski Bristol, InterContinental und Radisson sowie Regent Hotel.

PA/Red