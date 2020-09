Le Burger holt sich Franchise-Experten

Die österreichische Burger-Manufaktur Le Burger betreibt derzeit acht Restaurants, eines davon sogar in Dubai. Kürzlich wurde erst das größte derartige Lokal mit 700 Quadratmeter Fläche in der Linzer Plus-City eröffnet. Jetzt holt Gründer und Geschäftsführer Thomas Tauber den Marketingprofi Bernhard Kloucek in den Gastrobetrieb. Er soll das Franchise-System bei Le Burger in Österreich und Deutschland ausbauen, damit das Unternehmen weiter expandieren kann. Kloucek ist selbst Unternehmer. Er machte seine erste Karriere als Schneider im elterlichen Unternehmen mit dem Slogan „Kloucek – mollig ist schön“. Danach arbeitete er als Franchisenehmer der Schweizer Modekette Tally Weijl in Österreich. Da hatte er neun Filialen mit etwa 140 Mitarbeitern zu betreuen.

Tauber meint dazu: „Wir haben lange nach einem Franchiseexperten gesucht, der beides in die Waagschale legen kann: unternehmerische Leidenschaft und den berühmten, unvoreingenommen Blick von außen. Mit Kloucek haben wir eine Persönlichkeit und Vollprofi an Bord, die nicht nur das Lebensgefühl von Le Burger versteht, sondern als ,Faszinationsexperte` zukünftige Franchisepartner mit dem nachhaltigen Konzept von Le Burger begeistert.“

Das Erfolgsgeheimnis von Le Burger ist sein nachhaltiges Konzept: Alles wird von Hand nach eigenen Rezepturen selbst hergestellt – von den Buns (Brötchen) bis zu den Saucen. Für die Patties wird Rindfleisch aus Österreich täglich frisch faschiert, es gibt keinerlei Tiefkühlware. Die Gäste können ihre Burger ohne Aufpreis aus 20 unterschiedlichen Zutaten selbst zusammenstellen. Mehr als 1000 „Burgerunikate“ sind so möglich. Dazu kommt ein Verzicht auf Plastikhalme und durch den Verkauf der Limonaden Lemonaid & ChariTea werden zudem soziale Projekte unterstützt. Laut Kloucek spricht die Speisekarte vor allem junge Leute und Familien an.

PA/red