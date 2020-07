Kattus-Borco verstärkt das Marketing-Team

Die neue Marketing-Leiterin von Kattus-Borco Marlies Nitschmann (FM berichtete!) baut ihr Team weiter aus: So stoßt jetzt Sonja Murauer zum Getränkeunternehmen. Sie kommt vom Vertriebsunternehmen Winkelbauer, wo sie als Senior Brand Manager für die Markenkommunikation von unter anderem Suchard Express, Benco, Bensdorp und Finn Crisp verantwortlich war. Murauer wird bei Kattus-Borco als Brand Managerin für bekannte Spirituosenmarken tätig sein. In ihren Verantwortungsbereich fallen beispielsweise Amaro Montenegro, Select Aperitivo, Vecchia Romagna, Finlandia und die Whiskymarken Benriach, Glendronach oder Glenglassaugh. Ihr Focus wird auf dem Select Aperitivo, der in Österreich immer beliebter wird, liegen. Murauer wird künftig an Nitschmann berichten.

Murauer ist 1992 in Oberösterreich geboren. Sie studierte Produktmarketing und Projektmanagement an der FH Wiener Neustadt Campus Wieselburg. Zudem ist sie diplomierte Online-Marketing- und Social-Media-Managerin. Vor ihrer Tätigkeit bei der Firma Winkelbauer sammelte Murauer Erfahrungen bei der Firma Voglsam – Hasenfit Bio Fruchtsäfte in Hofkirchen im Traunkreis und bei „Morningbio“ in Südkorea.

PA/red