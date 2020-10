Hotel SO/Vienna hat neuen General Manager

Der Schweizer Christian Klaus wird ab sofort das Hotel SO/Vienna in der Praterstraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk als General Manager leiten. Die letzten vier Jahre war er als Director of Operations für „Fairmont Hotels & Resorts“ in den USA verantwortlich. Davor war der erfahrene Hotelmanager für die Hotelkette „Four Season“ in Berlin, Chicago, Beirut, New York und Washington tätig.

„Ich freue mich sehr auf eine spannende und intensive Aufgabe in Wien und darauf, in dem führenden Lifestyle-Hotel der Stadt mitwirken zu dürfen. Speziell in dieser, doch besonderen Zeit, geprägt von vielen neuen Herausforderungen, ist es mir persönlich besonders wichtig, ein verantwortungsvoller Teamleader und loyaler Ansprechpartner für die Gäste, Kunden und Freunde des ‚SO/ Vienna‘ zu sein“, sagt Klaus zu seiner neuen Aufgabe im Haus am Wiener Donaukanal.

Das SO/Vienna gehört zur Marke „SO/ Hotels und Resorts“, die Teil der Reise- und Lifestyle-Hotelgruppe AccorHotels ist.

PA/red