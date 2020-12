Gault&Millau zeichnet Michael Hollaus aus

Der Restaurantführer Gault&Millau hat kürzlich den Patissier des Interalpen-Hotels Tyrol Michael Hollaus zum „Patissier des Jahres 2021“ gekürt. Das Küchenteam unter dem Chefkoch Mario Döring in dem Fünf-Sterne-Superior-Haus erhielt zudem vier Hauben. Hollaus sagt anlässlich der Auszeichnung: „Ich habe schon in meiner Kindheit gern und viel Zeit mit meiner Mutter beim Kochen und Backen verbracht.“ Er zieht seine Inspiration für neue Kreationen aus Kindheitserinnerungen oder aus der Natur, die er bei ausgedehnten Spaziergängen immer wieder neu entdeckt.

Hollaus arbeitet seit November 2018 im Interalpen-Hotel Tyrol in Telfs bei Seefeld, war aber bereits von Dezember 2016 bis November 2017 und von November 2015 bis April 2016 dort tätig. Dazwischen zeigte er seine Konditorkünste im Hangar-7 in Salzburg, im Hotel Forsthofgut in Leogang und im Stroblhof in Bozen. Hollaus verfügt über eine Koch- und eine Konditorlehre, und begann seine Karriere im Gasthof Tannenhof in Piesendorf (Salzburg) und im Grand Park Hotel Bad Hofgastein.

PA/red