Gault&Millau kürte Koch des Jahres 2021

Der Gourmetführer Gault&Millau kürte kürzlich Max Stiegl vom Gut Purbach unweit des Neusiedler Sees zum Koch des Jahres 2021. Natürlich werden damit eigentlich seine Kochkünste im Coronajahr 2020 gewürdigt. Stiegl, der eigentlich Željko Raškovic heißt, ist in Slowenien geboren und kam während des Jugoslawien-Krieges nach Österreich. Seine Ausbildung zum Koch machte er im Gasthaus Abfalter in Golling in Salzburg. Schon dort haben die Kollegen ihn einfach „Max“ genannt, und er hat sich dann umbenannt. 2007 übernahm Stiegl das Gut Purbach, und baute es zu einem über die Landesgrenzen hinaus bekannten Restaurant aus. Berühmt sind vor allem Gerichte mit Innereien wie „das Huhn aus einer Schweinsblase“. Er ist auch bereits mit Tim Mälzer im Fernsehen aufgetreten.

Schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr hat Stiegl einen Lieferservice namens „Max At Home“ gestartet, der jetzt wieder zum Einsatz kommt. Momentan ist er mit seinem Team gerade beschäftigt, 400 Gänse zu verarbeiten, die als „Gansl to go“ verkauft werden. Geplant ist sogar eine „Koch des Jahres“-Box mit Spezialitäten wie Innereien, Schweinebauch und anderen Speisen wie Paprikahendl oder Rindsroulade. Denn die Feier zur Auszeichnung, die mit dem traditionellen Sautanz im Gut Purbach verbunden hätte werden sollen, muss coronabedingt entfallen.

Martina Hohenlohe, die gemeinsam mit Karl Hohenlohe den Guide Gault&Millau herausgibt, meint dazu: „Gerade heuer in diesem schwierigen Jahr ist Stiegl der perfekte Preisträger für diese Auszeichnung. Man muss viel mehr können als kochen, nämlich netzwerken, innovativ sein, wirtschaftlich denken und natürlich auch ein Wirt sein.“ (zitiert nach „Die Presse“, 12.11.2020)

PA/red