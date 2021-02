Brau Union: Gabriela Straka in Geschäftsleitung berufen

Eine Verstärkung des Managementteams meldet der Bierkonzern Brau Union mit Sitz in Linz. Mit 1. März ist die langjährige Konzernsprecherin Gabriela Maria Straka in die Geschäftsleitung der Brau Union Österreich und damit in den obersten Führungskreis der österreichischen Heineken-Tochter berufen worden. Die Wirtschaftswissenschaftlerin und diplomierte Bier-Sommeliere leitete bisher auch die Nachhaltigkeitsagenden des größten Brauunternehmens des Landes.