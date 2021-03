Barbara Zimmermann in Falstaff Geschäftsführung

Herausgeber Wolfgang M. Rosam bestellt Marketingleiterin Barbara Zimmermann(46) in die Geschäftsführung des Magazins für kulinarischen Lifestyle, das über zwei Millionen Leser und User in der gesamten deutschsprachigen Region erreicht. 2021 expandiert Falstaff international und peilt eine Reichweite von sechs Millionen genussaffinen Menschen an. Die Kommunikationsmaßnahmen dazu verantwortet künftig Barbara Zimmermann als Mitglied der Geschäftsführung. Dieser gehören weiterhin Elisabeth Kamper und Ronald Tomandl an. In ihrer neuen Position zeichnet die Kommunikationsexpertin mit internationalem Background für die Bereiche Abonnement, Vertrieb und Marketing verantwortlich.

Barbara Zimmermann wurde 1975 geboren und absolvierte ihren Master of Business Administration am Baruch College in New York City (USA). Sie startete ihre Kommunikationslaufbahn 2001 bei der Werbeagentur Austria 3\TBWA und übernahm 2004 die Werbeleitung bei Pagro Diskont. Von 2007 bis 2013 war sie für das Kreditkartenunternehmen American Express als Head of Marketing für das Vertragspartner-Service tätig, wovon sie ein halbes Jahr als Projektmanagerin im Bereich Fee Services in New York City verbrachte. 2013 wechselte sie innerhalb der Finanzbranche als Teamleader Brand- and Mediamanagement zu ING Austria. 2014 heuerte sie als Marketingleiterin auf Verlagsseite bei der Tageszeitung Der Standard an. Als Leiterin Marketing und New Business verantwortete sie zwischen 2016 und 2019 die Kommunikationsagenden des KURIER. Vor ihrem Einstieg bei Falstaff war sie als Chief Marketing Officer und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung für Herold Business Data tätig. Seit September 2020 verantwortete sie das Marketing für die DACH-Region bei Falstaff.

PA/red