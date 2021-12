Omikron – Irland verschärft Einreisebestimmungen

Wie das Gesundheitsministerium in Dublin kürzlich mitteilte, müssen ab Freitag, dem 03. Dezember 2021, Einreisende, die per Flugzeug oder Schiff nach Irland kommen, zusätzlich zu einem Impf- oder Genesenennachweis vor dem Einsteigen einen negativen Corona-Test vorweisen. PCR-Tests dürfen dann bei der Einreise höchstens 72 Stunden alt sein – für Antigen-Tests gilt eine Frist von 48 Stunden. Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht zwingend einen negativen PCR-Test. Ausgenommen von der Testpflicht sollen voraussichtlich Kinder unter elf Jahren sein. Die Infektionszahlen in Irland gingen zuletzt leicht zurück, stehen allerdings nach wie vor auf einem hohen Niveau – Grund zur Sorge stellt daher die neu aufgetretene Omikron-Variante des Coronavirus dar. Die Maßnahme soll nicht nur für Besucherinnen und Besucher von außerhalb, sondern auch für Reisende aus Großbritannien gelten. APA/RED./CH