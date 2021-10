ÖHV: Verlängerte Kostenübernahme

Der Bund hat beschlossen auch weiterhin die Kosten für Covid-Tests der Bevölkerung zu übernehmen. Aber vor allem auch der Tourismus, welcher massiv unter der Corona-Pandemie zu leiden hatten, braucht eine praktikable Lösung für die maximale Sicherheit von Mitarbeitenden und Gästen. „Am hilfreichsten wäre eine gelungene Kampagne für mehr Impfungen. Bis das gelingt, brauchen wir Tests in kurzen Intervallen. Gäste und Mitarbeiter fordern Sicherheit“, setzt sich Dr. Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung, für die Fortsetzung der kostenlosen Covid-Tests in touristischen Betrieben ein. „Das hat hervorragend funktioniert, es gab keine Cluster. Also spricht nichts, aber auch wirklich gar nichts dafür, diese erfolgreiche Strategie zu ändern.“

Darüber hinaus plädiert der Generalsekretär für die gelebte Praxis als Maßstab für den optimalen Maßnahmenmix aus den PCR-Tests für Mitarbeiter, Teststraßen in den Betrieben, aber auch für Abnahmestellen für Schnelltests und Selbsttests unter Aufsicht vor Ort. „Mitarbeiter und Gäste brauchen einen unkomplizierten und raschen Zugang zu kostenlosen Tests. Bringen wir die flächendeckend in die Hotels. Denn der Weg zum nächsten Testzentrum ist in vielen Regionen lang und beschwerlich“, so Kratzer. „Wenn wir die Tests optimal in den Tagesablauf integrieren, steigt die Akzeptanz“, heißt es weiter.

Die Hoteliers konnten die meisten ihrer Mitarbeitenden durch Überzeugungsarbeit positiv gegenüber dem Impfstoff stimmen. So beträgt die Durchimpfungsrate unter den Beschäftigten in der Hotellerie 72 Prozent und liegt somit deutlich über dem Durchschnitt der Bevölkerung.

PA/ Red.