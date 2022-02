Mit sofortiger Wirkung erhöht die Airline auf fünf Rotationen. Mit 27. März ist zwar noch nicht Sommer, in der Flugbranche jedoch schon. Ab diesen Moment tritt nämlich der Sommerflugplan in Kraft und man fliegt sogar sechs Rotationen. Im Spätsommer steuert man weitere Destinationen wie Rennes und Bretagne an.