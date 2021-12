Öffnungs-Kampagne mit prominenter Unterstützung

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson spielt die Hauptrolle in der neuen Kampagne für Tourism Fiji. Seit dem 1. Dezember ist Fiji für vollständig geimpfte Besucher aus Partnerländern, unter anderem der Schweiz, geöffnet. Das Südseeparadies empfängt Urlauber wieder mit offenen Armen. Alle Mitarbeiter der mit dem Care Fiji Commitment zertifizierten Unternehmen sind vollständig geimpft.

Rebel Wilson erweckt nun das Konzept „Open for Happiness“ zum Leben. In der Kampagne von Tourism Fiji entflieht die Schauspielerin dem hektischen Hollywood-Leben und strandet auf einer unberührten Insel Fijis. Dort wird sie mit einem freundlichen Bula (fijianisch für „Hallo“) begrüßt und begibt sich anschließend auf ein Abenteuer, um die abwechslungsreichen Erlebnisse auf den idyllischen Inseln zu entdecken. „Ich hatte viel Spaß bei den Dreharbeiten zu dieser Kampagne. Es gibt nichts Schöneres als den weißen Sand und das klare Wasser der Fiji-Inseln. Es ist wirklich atemberaubend. Aber noch mehr als die Landschaft liebe ich Fiji für seine Menschen. Jeder begrüßt einen mit einem Lächeln und einem ‚Bula‘, die Herzlichkeit und Gastfreundschaft aller, die ich getroffen habe, wird mir immer in Erinnerung bleiben. Fiji ist wirklich ‘open for happiness“, so Wilson.

„Wir sind sehr stolz darauf, diese Kampagne mit der brillanten Rebel Wilson zu starten“, sagt Brent Hill, CEO von Tourism Fiji. „Es war uns ein Vergnügen, mit einem so talentierten Menschen zusammenzuarbeiten, der alles, was Fiji ausmacht, auch begeistert aufgreift – von unserer natürlichen Schönheit über unsere Menschen bis hin zu unseren lokalen Musikern, Produzenten und Talenten. Fiji ist wirklich ‘Open for Happiness‘, und es war für uns etwas ganz Besonderes, diese Kampagne auf Fiji zu produzieren. Wir sind begeistert, dass wir unsere Gäste aus aller Welt endlich wieder an den Küsten Fijis begrüßen können – es hat ja auch lange genug gedauert.

PA/ Red.