OBSCURA beliefert Alfies – jetzt auch in Graz

Von daheim kaufen statt einkaufen ist ein wachsender Trend, der in der Bevölkerung nicht zuletzt aufgrund der Pandemie immer mehr Anklang findet. Alfies ist dabei der erfahrenste Anbieter mit einem Service, das große Supermarktketten logistisch so nicht auf die Straße bekommen: innerhalb einer Stunde werden Lebensmittel, Getränke und Drogerieprodukte ausgeliefert. Das Angebot wird nun auch in Graz verfügbar sein. Die Kampagne von OBSCURA wurde dabei zum Roll-out des digitalen Supermarktes in Graz nun weiterentwickelt – mit dem digitalsten Feature, seit es Plakate gibt: Riesen QR-Codes.

Jetzt können Grazer direkt über Plakat oder Citylight bestellen, was auch immer das Steirerherz begehrt. Mit Türhängern, Bim-Branding, online Werbemitteln und einer Promotion in Kooperation mit Römerquelle wird dabei noch mehr Ist auf den Newcomer der Stadt gemacht.

PA/RED/TP