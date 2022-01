Niederösterreich: Touristiker optimistisch

Knapp fünf Millionen Nächtigungen zählt man in Niederösterreich für das Jahr 2021. Damit liegt man immerhin 9,4 Prozent über dem Jahr 2020. Allerdings noch unter dem Vorkrisenniveau. 2022 will man da näher herankommen oder dieses gar erreichen. „Die ersten Wochen des heurigen Jahres bleiben bei derart hohen Infektionszahlen weiterhin herausfordernd. Aber mit dem Abklingen der Omikron-Welle bin ich zuversichtlich, dass wir die große Aufholjagd starten können. 2022 wird ein Jahr des Aufschwungs für den Tourismus in Niederösterreich. 2021 war nur die Aufwärmrunde für das, was uns heuer im Tourismus in Niederösterreich erwarten wird. Heuer setzen wir vor allem auf unsere Stärkefelder als die Raddestination Nummer eins im Herzen Europas, als Mekka des Weintourismus, auf unser reichhaltiges Kulturangebot und Erholung und Aktivitäten in der Natur“, macht Tourismuslandesrat Jochen Danninger Stimmung.

Dabei setzt man aber nicht nur auf die Landschaft und den Wein, sondern auch auf die Weiterentwicklung des Marketings. „Wir werden künftig noch intensiver mit unseren sechs Tourismusdestinationen und der Niederösterreich-CARD zusammenarbeiten. Dabei werden wir vor allem Synergien im Bereich Marketing und Kommunikation schaffen, uns gemeinsam verstärkt den Themen Digitalisierung und Data Management widmen und uns gezielt auf Leitthemen in den Bereichen Wein & Kulinarik, Rad & Mountainbike sowie Kunst & Kultur fokussieren“, kündigt Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, an.