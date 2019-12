Zürs zeigt (Schnee)Zustände

Die Wetterkamera und Snow-Cam des Hotels Arlberghaus in Zürs zeigt die aktuelle Schneelage im Skigebiet. „Es handelt sich dabei um eine Spiegelreflexkamera, die mit einer digitalen Steuerung und Sensorik ausgestattet ist und wirklich brillante Aufnahmen erzeugt“, erklärt Hotelier David Eggler. Die Bilder können sogar rückwirkend angesehen werden. „Auch die Schneehöhe ist genau zu sehen. Derzeit liegt über ein halber Meter Schnee“, so Eggler weiter.

Die „weiße Pracht“ ist in Zürs sowieso eine Macht. Eine Schnee- und Klimastudie des „Forum Zukunft Skisport“ ermittelte für das Skigebiet Zürs am Arlberg für die letzten 70 Jahre an durchschnittlich 186 bis 200 Tagen im Jahr Schneesicherheit, bei rund 10,70 Meter Neuschnee pro Jahr. „Das würde sich so manches Skigebiet wünschen“, freut sich Eggler über die guten Aussichten für „Pistenanbeter“.

PA/Red