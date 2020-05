“Dass Direktbucher besondere Vorteile genießen, hat sich schon herumgesprochen. Neu ist, dass Österreichs Qualitätshotellerie jetzt alle Direktbuchervorteile auf einem eigenen Gutscheinportal bündelt“, freut sich Dr. Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), über den Start von www.meinhotel.at/vorfreude. Ab jetzt kann jeder mit einem Gutscheinkauf sein Lieblingshotel unterstützen und gleichzeitig die vollen Direktbuchungsvorteile genießen: „Unter dem Strich gibt es nur Gewinner, keine versteckten Provisionen für Gast und Hotel, Unterstützung pur für heimische KMU und Arbeitsplätze“, so Gratzer. 400 Hotels sind schon gelistet, Tendenz stark steigend: „Der nächste Urlaub kommt bestimmt, warum nicht jetzt schon Vorfreude darauf schenken?“, erinnert Gratzer rechtzeitig vor dem Muttertag.

Österreichs Top-Hotellerie auf einen Blick

Gesucht und gebucht werden kann übrigens auch noch last minute via Handy: www.meinhotel.at, das digitale Mitgliederverzeichnis der ÖHV, bietet einen einfachen und schnellen Überblick über 1.400 Top-Hotels im Land. Das passende Hotel lässt sich im Handumdrehen finden, mit dem Gastgeber Kontakt aufnehmen und direkt beim Hotel das beste Angebot buchen. Online ist auch ein Chatbot, der auf die Eingaben in der Hoteldatenbank zurückgreift und die Anfragen interessierter User beantwortet. Gästen steht auch der Alexa Skill „Mein Hotel“ zur Verfügung und ermöglicht eine Hotelsuche per Spracheingabe.

7. 5. 2020 / gab