Wellness in the City

Auch wenn der Urlaub in einem Wellness Resort noch in der Zukunft liegt. Auf den Spa-Urlaub muss man nicht verzichten. Dieser kommt jetzt nach Wien. Im Herzen von Wien unweit der Staatsoper und dem Hotel Sacher können Gäste sich im Institut für traditionelle Thai Gesundheitsmassagen verwöhnen lassen.

Die Therapeutinnen des SUVANAPUM Thai Spa – Viennese Style bieten ein ambulantes Drei-Tage-Package an. Die Treatments sind aufeinander abgestimmt und sollen Körper und Geist entgiften. So soll den Gästen neue Energie verliehen werden. Zwischen den einzelnen Behandlungen finden immer wieder Entspannung- und Ruhephase statt. Der Stoffwechsel wird angeregt. Nach dem Package kann der Effekt mir Kräutern und Hausmitteln verlängert werden. Wintermüdigkeit ade! So lässt es sich entspannt auf den nächsten Wellnessurlaub warten.

PA/red