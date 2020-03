Wechsel an der Brau Union-Spitze

Mag. Klaus Schörghofer, Geschäftsfeldleiter Lebensmittelhandel bei der Brau Union Österreich, tritt die Nachfolge von Dr. Magne Setnes ab 1. Mai 2020 als Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich an.

Nach dem Abschluss seines Wirtschaftspädagogikstudiums an der Johannes Kepler Universität Linz war Schörghofer von 2005 bis 2013, zuletzt als Controlling-Leiter der Brau Union Österreich tätig. In den Jahren 2014 und 2015 unterstützte er für zwei Jahre als Finance- und Logistik-Manager den Geschäftsaufbau für Heineken in Slowenien. Nach weiteren drei Jahren als Key Account Direktor im Lebensmittelhandel führt er seit 2018 das Geschäftsfeld Lebensmittelhandel und wurde in das Managementteam der Brau Union Österreich bestellt.

Vorgänger Magne Setnes wechselt zu Heineken International

Magne Setnes, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich, folgt Marc Gross als Chief Supply Chain Officer bei Heineken International, und wird zugleich Mitglied im Heineken Global Executive Team. Setnes startete im Jahr 2000 seine Laufbahn bei Heineken und übte verschiedene Managementfunktionen in den Bereichen Supply Chain, Forschung & Entwicklung und Export aus. Von 2011 bis 2015 verantwortete er als Mitglied des Managementteams die gesamte Technik, Produktion und Logistik der Brau Union Österreich. Anschließend übernahm er das internationale Innovationsmanagement bei Heineken und war damit weltweit für alle Produkteinführungen zuständig. In 2018 kehrte Setnes als Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich zurück und setzte mit umfassenden Innovationen und digitalen Meilensteinen den Weg in eine stabile Zukunft fort.

Österreichische Wertschätzung und nachhaltige Bierkultur

„Unser Fokus liegt auf der kontinuierlichen Fortsetzung unserer bewährten Strategie in der Brau Union Österreich. Seit vielen Jahren haben sich unsere Stärken am Markt entwickelt: das klare Bekenntnis zur österreichischen Wertschöpfung und zur nachhaltigen Bierkultur, das breite Markenportfolio, wachsender Export von österreichischen Bieren und die konsequente Umsetzung der neuen digitalen Chancen für Kunden und Konsumenten. Dies soll auch der Weg für unsere Zukunft der Brau Union Österreich bleiben“, so Setnes, der seine Funktion als Vorstandsvorsitzender ab 1. Mai 2020 an seinen Kollegen Schörghofer übergibt.

PA/red (VzH)