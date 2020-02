Wandern zum 150. Geburtstag

Begonnen hat alles im Jahr 1870 – als der bis dato einzige „Verschönerungsverband“ seiner Art in Tirol. Heuer feiert der Tourismusverband Hall-Wattens sein 150-Jahr-Jubiläum. Anlässlich des runden Geburtstages bieten die Veranstalter ihren Gästen eine nostalgische Wanderroute anno dazumal an: Auf den Spuren berühmter Gipfelstürmer wie Hermann von Barth. Des Weiteren im Programm sind Almwanderungen sowie zwei Events am Glungezer, die Zirbentage (12. bis 14.6.) und das Sommerfest (5.7.).

Im Jahr 2020 zeigt sich der Tourismusverband aber auch von seiner modernen Seite: Stichwort „Geocaching“. Dabei suchen die TeilnehmerInnen mit Hilfe von GPS-Daten an festgelegten Orten nach versteckten Boxen, „Geocaches“ genannt. Auf insgesamt fünf Routen sind so 450 Schätze versteckt. Die Geocaching-Familienwanderung „Inntaler Schatzsuche“ findet im Erholungsgebiet Mils/Baumkirchner Wald statt.

PA/Red