Veganista jetzt auch bei Spar

Seit acht Jahren versorgt Veganista Eis-Liebhaber schon mit ihren frostigen Kreationen an mehreren Standorten in Wien und einem im burgenländischen Parndorf. Passend zum Warmwetter-Auftakt gibt es jetzt ausgewählte Sorten des veganen Eisladens in allen Spar-Filialen in Österreich zu kaufen.

Die Gründerinnen Cecilia Havmöller und Susanna Paller freuen sich über die neue Zusammenarbeit. Bereits über 400 verschiedene Sorten haben die beiden im Laufe ihrer Eiskarriere schon kreiert. Damit sorgen sie vor allem bei Stammkunden für große Freude, da es immer wieder neue Geschmacksrichtungen zum Entdecken gibt.

Bei Spar sind jetzt folgende vier Sorten zu finden: „Strawberrytella“ als veganes Erdbeercremeeis mit Stracciatella-Schokostückchen, „Kiss the Cookie“ als intensive Schokoladensorte mit Cookiestückchen, „Nuts about you“ als cremiges Erdnussbuttereis und „Fudge Off!“ als Hafer-Kokos-Cremeeis mit Schokofudgesauce und gehackten Haselnüssen.

PA/red