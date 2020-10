Valerie Semorad neue Brandmanagerin bei Almdudler

Die gebürtige Wienerin konnte bereits umfassende Erfahrung im Brandmanagement sammeln und wurde dafür auch mehrfach für ihre Tätigkeiten und Kampagnen ausgezeichnet. Die Planung und Entwicklung von Aktivitäten rund um diese traditionsreiche und gleichzeitig moderne Marke, die stets am Puls der Zeit ist und nicht vor Neuem zurückschreckt, machen mir besonders viel Freude. Almdudler ist mitten im Leben und das zeigt sich mir täglich , fasst Valerie Semorad ihre neuen Aufgaben beim österreichischen Familienunternehmen zusammen. Es freut mich sehr, dass Valerie Semorad uns bei der Weiterentwicklung der Marke Almdudler mit ihrer langjährigen Expertise im Bereich des Brandmanagements so wertvoll unterstützt , so Almdudler Marketingleiter Claus Hofmann-Credner über den Neuzugang in seinem Team.

Umfangreiche „dudelige“ Tätigkeiten Zu den Aufgaben von Valerie Semorad zählen die Planung und Umsetzung des Brandplans der Marke Almdudler sowie weiterer Marketingaktivitäten. Darunter fallen unter anderem die Planung der Produkt- und Kommunikationsschwerpunkte, das Produktportfoliomanagement, die Produktentwicklung und das Lifecycle-Management. In dem Zusammenhang verantwortet Valerie Semorad auch die Durchführung umfangreicher Markt-, Wettbewerbs-, Konsumenten-, und Shopper-Analysen sowie die Ableitung strategischer Handlungsempfehlungen für die Marke Almdudler.

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Rezeptur aus natürlichen Alpenkräutern.

APA/red