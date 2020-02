Tourismusbetriebe und Hotels ausgezeichnet

Das Österreichische Umweltzeichen hat allen Grund zu feiern. Die grüne Marke Österreichs begeht heuer ihr 30-jähriges Bestehen. Die Auftaktveranstaltung des Jubiläums fand am 6. Februar im Zuge der Eröffnung der Messe Bauen+Wohnen in Salzburg statt. Im Rahmen der Feierlichkeiten verlieh Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Heinrich Schellhorn das Österreichische Umweltzeichen an zehn Unternehmen aus den Branchen Holz, Finanz und Tourismus.

„Zertifizierte Unternehmen leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und beweisen damit, dass Umweltfreundlichkeit zum Leitsatz unserer Zeit geworden ist. Das Streben nach einem umweltfreundlichen und nachhaltigen Umgang mit der Natur wird längst nicht mehr nur von Privatpersonen und der Politik vorangetrieben, sondern ist mit der Etablierung des Österreichischen Umweltzeichen in der österreichischen Wirtschaft angekommen“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Heinrich Schellhorn im Rahmen der Verleihung.

Branchenunabhängige Umweltfreundlichkeit

Grüner Tourismus ist gerade in Zeiten von Klimawandel, Overtourism und Erderwärmung ein Thema, welches niemanden mehr kalt lässt. Die drei Salzburger Betriebe Hotel Salzburger Hof, Hotel Steiger, Puradies – Hotel & Chalets wurden im Rahmen der Veranstaltung ebenso zertifiziert wie die Tiroler Betriebe Natürlich Hell Camping & Aparthotel und Hotel Pointner.

Zu den Kriterien der Zertifizierung zählen nicht nur ökologische Lebensmittel von regionalen Anbietern, verantwortungsvoller Umgang mit Wasser und Energie, sondern insgesamt ein nachhaltiges Angebot für Gast und Umwelt. Das Europäische Umweltzeichen – EU Ecolabel – will dabei zusätzlicher Impulsgeber als grenzüberschreitendes Umweltgütesiegel für den europäischen Markt sein.

PA/red