Unter dem Motto „Topf sucht Deckel“ findet in Eisenstadt eine Geschäftskontaktmesse statt. Initiiert wird das Treffen von der Wirtschaftskammer Burgenland. Die Veranstalter sehen das Format als ideale Plattform für Ein-Personen-Unternehmen an sowie für kleine und mittlere Betriebe. Beim letzten Meeting dieser Art haben sich 230 UnternehmerInnen in 650 Gesprächen miteinander „vernetzt“.

„Topf sucht Deckel“ am 20.2.2020 ab 18 Uhr in der Wirtschaftskammer Burgenland, Robert-Graf-Platz 1, 7000 Eisenstadt.

PA/Red