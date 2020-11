Steirische Gastronomen setzen auf Liefern

Die steirische Gastronomie versucht aus dem Lockdown das Beste zu machen und setzt wie schon im Frühjahr auf Liefern und Abholen – dieses Mal aber gewappnet mit den Erfahrungen vom ersten Mal. Im Grazer Einkaufszentrum City Park haben laut Center-Manager Waldemar Zelinka vier Fünftel aller Gastrobetriebe für Liederdienste und Kunden, die ihre Speisen selbstholen wollen, geöffnet. Ein Grazer gutbürgerlicher Wirt hat auf seiner – coronabedingt reduzierten – Karte auch Gansl.

Von rund einem Dutzend Gastronomiebetrieben im Center haben die meisten geöffnet – zwar ohne direkte Bewirtung, aber dennoch. Dazu zählen Kaffeehäuser, Konditoreien, Pizzerien und Restaurants. Zumindest im Interspar-Restaurant wurden laut Zelinka die Speisenangebote etwas reduziert, dort würden ein paar Menüs angeboten. Pizzen gebe es in den entsprechenden Lokalen aber in allen Varianten zu bestellen, sagte Zelinka. Am Dienstag, dem ersten Tag des Lockdowns, seien merklich weniger Besucher im Citypark gewesen. „Das liegt aber vielleicht zum Teil auch am Terroranschlag in Wien, dass die Menschen öffentliche Orte meiden“, mutmaßte Zelinka gegenüber der APA. Jedenfalls würden vor und im Center Polizisten patrouillieren.

Viele steirische Wirte haben im Frühjahr Erfahrungen mit Organisation und Ablauf von Abhol- und Liefergastronomie gesammelt. Dies kommt ihnen nun beim neuerlichen Gastro-Lockdown zupass. So hat etwa das gutbürgerliche Gasthaus „Zum Baiernbrunnen“ im westlichen Grazer Stadtbezirk Eggenberg sofort wieder auf Abholung umgestellt und auch eine weitaus größere Speisenauswahl als im Frühjahr auf seiner Homepage. Jahreszeitangepasst wird auch Martini-Gansl mit Knödel, Rotkraut und Bratapfel angeboten – unter dem Motto: „Gansl-Zeit is … trotzdem!“