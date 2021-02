Sommer in Griechenland

Um den Sommer am Meer in Griechenland genießen zu können, ist die Impfung keine Voraussetzung, stellt der griechische Tourismusminister Harry Theoharis klar. Damit widerlegt er gegenteilige Gerüchte. Touristen sind mit einem negativen PCR-Test oder Anti-Gen-Test ebenso willkommen, wie schon Geimpfte. Was für die Einreise gilt, erklärt Theorharis, muss auch für Hotels gelten. Kein Hotel in Griechenland wird Touristen ohne eine Impfung abweisen.