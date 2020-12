Ski amadé eröffnet zu Weihnachten die Skisaison

Ab dem 24. Dezember 2020 startet die Skidestination Ski amadé mit einem attraktiven Pisten-Angebot in die Skisaison.

Durch das Ende des zweiten Lockdowns mit den entsprechenden Lockerungsmaßnahmen wird es den Ski amadé Gebieten nun erlaubt, pünktlich zum Weihnachtsfest in die Wintersaison zu starten. Die kalten Tage und Nächte der vergangenen Wochen haben es ermöglicht, Beschneiungsanlagen in Betrieb zu setzen und die Pisten der Salzburger und Steirer Skidestination in weißen Schnee zu hüllen. Auf alle Gäste warten ein attraktives Pisten-Angebot und sportliche Feiertage.

Genauen Informationen zu den Saisonstarts in den jeweiligen Skigebieten und welche Anlagen geöffnet sind finden sich unter: www.skiamade.com/winterbetriebszeiten

Verlängerung des Vorverkaufs und vereinfachte Corona Payback-Garantie für Ski amadé Saisonkarten

Neben der erneuten Verlängerung des Vorverkaufs bis zum 31.12.2020 bietet Ski amadé für die Saisonkartenbesitzer darüber hinaus die umfassende Corona Payback-Garantie an. Die Gäste erwerben ihr Ticket komplett risikolos, denn im Falle einer Nutzung der Ski amadé Saisonkarte bei weniger als 15 Tagen in der Saison, werden die nicht genutzten Tage rückerstattet. Trotz der Corona Situation steht somit einem entspannten Kauf der Saisonkarte nichts mehr im Wege. Die Ski amadé Saisonkarten und Skipässe sind kontaktlos im Online Ticketshop unter www.skiamade.com/ticket und an den Kassen der einzelnen Skigebiete erhältlich.

Umfangreiches Sicherheitskonzept für den Winter 2020/21

In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich die Seilbahngesellschaften von Ski amadé intensiv auf den Skibetrieb in Corona-Zeiten vorbereitet. Um den Gästen ein sicheres Skivergnügen zu ermöglichen startete bereits im Sommer die Ausarbeitung eines umfangreichen Sicherheitskonzeptes. Das fertige Maßnahmen-Paket und alle notwendigen Informationen zum Skibetrieb einschließlich der Regelungen für die Hotellerie, Gastronomie und die Skischulen sind detailliert unter www.skiamade.com/corona zusammengefasst.

Die wichtigsten Maßnahmen sind:

Mund-Nasenschutz-Pflicht im Anstellbereich der Kassen- und Liftanlagen, in allen Gondeln und Liften, im Skibus, Skidepot, beim Skiverleih und in allen öffentlichen Gebäuden.

Ein wintersportgerechter Mund-Nasenschutz wird kostenlos bei jedem Ticketkauf einmalig ausgegeben.

Einhaltung des Mindestabstandes von einem Meter

Durchlüftung der Gondeln während der Fahrt

Nach Möglichkeit kontaktlose Bezahlung und Nutzung des online Skipass-Kaufs (Skipass oder Friends Card immer wieder aufladen)



NEU: my Ski amadé Friends Club anlässlich des 20-jährigen Jubiläums

Seit der Gründung von Ski amadé vor mittlerweile 20 Jahren stehen die Vorteile für die Gäste im Fokus – grenzenloses Skivergnügen, ein einzigartiges Angebot von 760 Pistenkilometer mit nur einem Skipass ohne Aufpreis. Mit dem neuen my Ski amadé Friends Club wird dieser Gedanke weitergeführt. Es gibt exklusive Rabatte in ganz Ski amadé für Urlaubsangebote, Partneraktionen und Skipässe. Im Falle einer Pistenrettung werden die Kosten übernommen (Ausnahme: Heli-Rettung). Zu den Vorteilen gehört des Weiteren ein personalisierter Zugang zum Ski amadé Ticketshop und eine eigene Friends Card, die auch als Skipass immer wieder aufgeladen werden kann.

Mehr Informationen zum my Ski amadé Friends Club unter: www.skiamade.com/my

10. 12. 2020 / gab / ots