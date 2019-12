Silber für Wien

37 Nationen setzten den Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz sogar auf Platz eins

Rathausplatz-Christkindlmarkt: Nummer 2 in Europa.

289.714 Stimmen aus 116 Ländern haben entschieden. Mit 31.811 Stimmen belegte der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz hinter Budapest den zweiten Platz. 37 Nationen setzten Wien sogar auf Platz eins. „Das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk für uns“ frohlockt Organisator Akan Keskin.

Zur Bewertung aufgerufen wurde durch „European Best Destinations“ – eine europäische Organisation mit Sitz in Brüssel – deren Aufgabe es ist, Kultur und Tourismus in Europa zu fördern.

PA/Red