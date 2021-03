Radisson Individuals startet in Österreich

Die neue Marke Radisson Individuals startet mit zwei Hotels in Österreich. Das Hotel Rathauspark in Wien und das Hotel Schillerpark in Linz sind derzeit Austria Trend Hotels. Ab Juli 2021 werden sie als Mitglieder von Radisson Individuals betrieben. Max Gross ist der Vice President Business Development der DACH-Region bei der Radisson Hotel Group. Er betont, dass die neue Marke unabhängigen Hotels die Möglichkeit bietet, von der Bekanntheit von Radisson zu profitieren.

Die neue Marke richtet sich an Hotels, die ihre Unabhängigkeit bewahren und gleichzeitig von der Distributionskraft einer der weltweit führenden Hotelgruppen profitieren wollen. Beide Hotels, in Wien und Linz wurden wegen ihrem Charme und lokalem Flair ausgewählt.

Das 4-Sterne-Hotel in Wien bietet den Gästen 117 Zimmer und Suiten. 1882 wurde das heutige Hotel als Palais erbaut.

Das Hotel Schillerpark liegt im Herzen von Linz. Das 4-Sterne-Haus hat 111 Zimmer, davon sind sieben Suiten. Das Hotelrestaurant Tafelspitz ist bei Einheimischen sowie Hotelgästen beliebt.

PA/red