Quartalsgewinn bei Starbucks verdoppelt

In den Monaten Jänner bis März konnte Starbucks seinen Nettogewinn im Jahresvergleich auf 659,4 Mio. Dollar verdoppeln. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Nun wolle man im gesamten Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz zwischen 28,5 und 29,3 Mrd. Dollar erreichen. Dieser Betrag entspricht einer leichten Anhebung gegenüber der ursprünglichen Prognose. Laut Konzernchef, Kevin Johnson habe sich das Geschäft voll von der Corona-Krise erholt. Dennoch reagierten Anleger zunächst enttäuscht auf die Zahlen und ließen die Aktie nachbörslich fallen. Der flächenbereinigte Absatz legte, angetrieben durch die starken Verkäufe in China, um 15 Prozent zu. Allerdings belastete die Pandemie den Vorjahreszeitraum stark. Analysten hätten mit einem noch stärkeren Wachstum gerechnet.

APA/red