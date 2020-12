Prickeln trotz Krise im Trend

Aktuell leidet die heimische Sektbranche stark unter den Umsatzeinbußen durch geschlossene Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe, den Ausfall der Ballsaison sowie diverser Kulturveranstaltungen und privater Feste. Dass Sekt in Österreich jedoch einen festen, in der Beliebtheit stetig steigenden Platz hat und sowohl zu besonderen Anlässen als auch zu alltäglichen Genussmomenten dazu gehört, zeigen die Ergebnisse des diesjährigen Sektreports. So trinken neun von zehn Personen ab 18 Jahren gerne Sekt. Die Sektbranche blickt daher zuversichtlich in die Zukunft und hofft, dass auch bald wieder in Restaurants, Bars und bei Feierlichkeiten aller Art gemeinsam angestoßen werden kann.

Sekt bei Jungen immer beliebter

Fast 30 % der 18 bis 29-Jährigen genießen zumindest monatlich das eine oder andere Glas Sekt. Dabei wächst vor allem der Anteil jener, die Schaumwein nicht nur zu besonderen Anlässen, sondern gerne auch im Alltag konsumieren. Denn neben den klassischen Feierlichkeiten wie Silvester oder Geburtstagen, bestellen die jüngeren Personen Sekt gerne bei einem Restaurantbesuch (18 %). Schlumberger Pressesprecher Markus Graser zeigt sich über diese Entwicklung erfreut: Unser Bestreben ist es, Sekt als Ganzjahresgetränk zu positionieren. Sekt trinken soll wieder „sexy“ werden. Und die Ergebnisse des Sektreports 2020 zeigen, dass wir dabei auf einem guten Weg sind.

Markentreue auch in Krisenzeiten

Haben im Vorjahr noch 49 % der Befragten angegeben beim Kauf auf die Marke zu achten, so sind es in diesem Jahr über 60 %. Die Entscheidung für eine gewisse Marke geht in der Regel mit bestimmten Erwartungen und Vertrauen in das Produkt einher. Besonders in Krisenzeiten möchten Konsumenten Stabilität und Sicherheit erfahren und greifen daher auf das Bekannte zurück.

Beliebter Begleiter für Genussmomente

Sekt als Begleiter für feierliche Anlässe? Dazu sagen die Befragten des Sektreports trotz Corona-Pandemie definitiv Ja. Silvester ist und bleibt ganz klar Anlass Nummer 1. 95 % trinken zum Jahreswechsel gerne das eine oder andere Glas. Gleich danach folgen Hochzeiten, Geburtstage (beide 87 %) und andere Feierlichkeiten. Insgesamt sind es 75 % der Befragten, die Sekt zu besonderen Anlässen trinken. Ein Viertel hingegen benötigt keinen speziellen Feiertag und genießt Sekt auch gerne im Alltag, ganz ohne besonderen Grund.

Prickelnde Feiertage in Österreich

Weihnachten steht vor der Türe und 55 % der Österreicher geben an, dass Sekt zum Weihnachtsfest auf jeden Fall dazu gehört. Sei es zum Anstoßen, als Begleiter durch den Abend, beim Essen oder selbstverständlich auch als prickelndes Geschenk.

Knapp ein Drittel der Befragten feiert den Jahreswechsel mit der Familie, beinahe ein Viertel hingegen mit dem Partner. Ausgangslage bei der Befragung war ein „normales“ Jahr ohne Ausgangsbeschränkungen oder Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf Covid-19.

60 % geben an, dass sie Silvester zu Hause feiern und 27 % verbringen den Abend privat bei Bekannten. Beinahe die Hälfte öffnet den Sekt elegant um Mitternacht, 33 % können es kaum erwarten und feiern mit knallenden Korken den Jahreswechsel. Auch wenn es 2020 wohl ein etwas anderes Silvester werden wird, das vertraute Gläschen Sekt ist in jedem Fall dabei.

Über den Sektreport

Die Online-Befragung wurde gemeinsam mit dem market Institut im Zeitraum von 28. Oktober bis 10. November 2020 mit einer für die österreichische Bevölkerung ab 18 Jahren repräsentativen Stichprobe (1.000 Personen) durchgeführt. Ausgangslage bei der Befragung waren Alltagssituationen und Feierlichkeiten ohne Beschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19.

