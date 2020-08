Die Wiener Brauerei Ottakringer verkauft ihr Bier nun auch über das Internet. Versendet wird der Gerstensaft aus der Hauptstadt in ganz Österreich, teilte Ottakringer am Montag mit. Der Onlineshop ist eine Folge des Corona-Lockdowns im Frühjahr.

„Mit einem Lieferservice in Wien hat im März alles begonnen. Dieses damals örtlich und auch von den Produkten her begrenzte Angebot wurde und wird aber so gut angenommen, dass wir die Bestellmöglichkeit nun auf ganz Österreich ausweiten“, erklärte Geschäftsführer Matthias Ortner.

Erhältlich sind im Onlineshop auch Biere, die es nicht im Supermarkt zu kaufen gibt, etwa das „Ottakringer Zwickl Rot“ in einem Fünf-Liter-Fass.