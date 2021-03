Ostermenüs to-go

Die Fleming Hotels in Wien, Frankfurt und München bieten ein Ostermenü zum Abholen an. Dabei können Interessierte zwischen einem kalten und warmen Menü wählen. Das Menü ist für vier Personen und kostet 99 Euro. Eine Flasche Rot- oder Weißwein ist im Preis enthalten. Eine Bestellung kann bis 1. April aufgegeben werden. Das Menü kann im Flaming Selection Hotel Wien-City in der Josefstädterstraße abgeholt werden.

Das kalte Menü besteht aus vielen kleinen Delikatessen. Unter anderem ist gebeizter Limonen-Lachs mit Harissa-Pimento-Crème und Blumenkohl auf der Speisekarte. Ebenso wie eingelegter weißer Spargel und BBQ-Hähnchenbrust. Das Dessert ist ein Schokoladenmousse-Duo.

Beim warmen Menü kann man zwischen dem Menü mit einer Sous-vide-gegarter Bio-Lammkeule oder mit dem Bachsaibling in Bärlauch-Butter wählen. Das Dessert ist ebenfalls das Schokolademousse „Black and White“. Auf der Webseite können alle Informationen zu den Ostermenüs abgerufen werden.

PA/red