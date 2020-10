„Online is!“: Bieranstich der Wiener Wiesn

Egal ob im Festzelt oder virtuell: Auch zu einer digitalen Wiener WIESN gehört ein traditioneller Bieranstich. Fünf Schläge benötigte Lizz Görgl um mit Hans Knauß und „Mr. WIESN“ Christian Feldhofer zu verkünden: O`zapft is! Die drei gaben damit den Startschuss zur ersten digitalen Wiesn der Welt. Die Idee: Statt wie jedes Jahr mit 400.000 Fans in den großen Festzelten von Gösser, Wojnar oder Wiesbauer den Bär steppen zu lassen, kommen die Wiesn-Stars am 17. Oktober als kostenloser Live-Stream in die eigenen vier Wände. Vom 14.-16. Oktober werden online und auf Social Media Wiesn Rückblicke, Musik, die besten Wiesn Bands der letzten Jahre, Behind the Scenes und der Countdown zur Live-Show bereitgestellt. Für die passende „Musi“ sorgen die Wiesn #dahoam Stargäste, wie „die Lauser“ mit ihrer WIESN #dahoam Hymne, „Die Draufgänger“, die „Saubartln“, die „Mountain Crew“, „Petra Frey“, „Marc Pircher“, „Jazz Gitti“ und „Die Edlseer“.

Den kostenlosen Livestream gibt’s auf www.wienerwiesnfest.at.

PA/Red