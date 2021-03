Neuer Muntermacher mit einem Schuss Zitrone

Mit nur 6,5 Gramm pro 100 ml enthält Fru Mate weniger Zucker als die meisten Energydrinks oder Erfrischungsgetränke. Wie die anderen Mate-Produkte will auch dieses mit seinem kantigen Mate-Geschmack punkten. Mit einem Hauch von Zitrone hebt es sich von den anderen durch eine fruchtige Note ab. Die enthaltenen Mate-Blätter sorgen für das natürliche Koffein.

Fru Mate wird in Österreich abgefüllt und ist im Handel in der 0,75L PET „to go“ Flasche erhältlich. In der Gastronomie kommt das Getränk als umweltfreundliche 0,33L Glas-Mehrwegflasche auf den Tisch. Mit mehreren Social-Media-Aktivitäten und Produktsamplings soll die Bekanntheit und der Abverkauf angekurbelt werden.

PA/red