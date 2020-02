Mit 7-Tages-Fastenkur bewusst reduzieren

Die österreichische Schauspielerin Brigitte Karner begleitet vom 8. - 15. März in Marienkron die Gäste.

© Roberto Ferrrantini

Das Kurhaus Marienkron will Impulse für Reduktion & Kultur setzen.

Bewusster Verzicht entspannt den Körper und stärkt die Gesundheit.. In Kurhaus Marienkron, dem Zentrum für Darm und Gesundheit, verbindet man eine langjährige Erfahrung mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu 3 unterschiedlichen Fastenformen: Gemüsefasten, Suppenfasten und Saftfasten. Mit 2020 will das Kurhaus zudem mit kulturellen Highlights und ausgewählten Künstlern an eine alte Traditionen anknüpfen. Den Beginn macht Brigitte Karner: Die österreichische Schauspielerin setzt von 8. – 15. März bei einer 7-Tages-Fastenkur außergewöhnliche Akzente mit 3 Workshops und einer Lesung zum Thema „Körperhaltung – Körpersprache – Aussprache“ für die Fastengäste.

PA/red