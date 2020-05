Mein Bus war eine Virenschleuder!

Alles begann damit, dass Bettina Bitschi, Leserin unserer Zeitschrift FM, unseren Artikel über die Geldsäcke vom Arlberg und Ischgl las: die Chronique doloreuse der Tiroler Corona-Verfehlungen.

Dazu schrieb sie uns das folgende Mail:

„Ich habe den Artikel über Ischgl gelesen. Super gut! Ich habe ein Reisebusunternehmen und derzeit 100 Prozent Ausfall. Ich war mit einem Betrieb aus Nenzing am 7. März in Ischgl. Von 19 Personen waren dann 17 Corona positiv, wie ich erst vor ein paar Tagen erfahren habe! Ich wurde am 16. März informiert, dass zwei Personen Corona positiv waren, was jedoch, wie vorher beschrieben, falsch war. Mein Bus war zu 95 Prozent eine Virenschleuder! Ich hatte nichts (bin in Ischgl im Autobus geblieben!). Bei der Rückfahrt war der Bus gut geheizt, aber die Insassen alle sturzbesoffen. Sie waren im Hotel Trofana Royal Saufen. Mein alter Herr hat immer gesagt: Trau, schau wem, keinem Tiroler und keinem Böhm (Das war zur K&K-Zeit!)! Liebe Grüße Bettina Bitschi, Bitschi Bus, Bludenz“

Um dies zu hinterfragen, führte FM-Herausgeber Christian W. Mucha das nachfolgende Interview mit Bitschi:

FM: Wir waren sehr überrascht und auch einigermaßen schockiert von ihrem Schreiben.

Darin berichten sie, dass 17 der 19 von ihnen beförderten Personen Corona positiv waren. Woher wissen sie, dass gerade 17 mit dem Virus infiziert waren?

Bitschi: Das war eine Firma in Nenzing, die einen Skitag veranstaltete. Das wollten sie unbedingt noch durchführen, obwohl schon die Stornierungen nur so hereingehagelt sind. Sie haben gesagt: „Wir fahren noch!“ Ich bin gleich im Bus geblieben! Von ursprünglich 25 sind 19 mitgefahren. Die waren in Ischgl im Hotel Trofana bzw. im Nachtclub „Kuhstall“ noch etwas trinken. Erst fünf Wochen später hat mir der, der die Fahrt bei mir gebucht hat, mitgeteilt, dass zwei der Mitfahrenden am 16. März Corona positiv getestet wurden und zwei Wochen in Quarantäne kamen. Erst Mitte April hat mir die Person dann gesagt, dass 17 Corona positiv waren!

FM: Wahnsinn! Was war das für eine Firma?

Bitschi: Die Firma heißt „Hydro Nenzing“.

FM: War das für einen der von ihnen Beförderten lebensbedrohlich oder ist eine Person gestorben?

Bitschi: Nein!

FM: Und die Businsassen waren alle betrunken? Die ganze Partie? Haben Sie persönlich eine Maske getragen oder sich geschützt?

Bitschi: Ja, alle… Und Nein, ich habe nichts getragen! Das war ja noch ganz in den Anfangszeiten!

FM: Machen Sie derzeit Geschäft?

Bitschi: Ich habe jetzt gar nichts mehr von meinem Busunternehmen. Ich habe noch einen Werksverkehr für die Firma Liebherr – Gott sei Dank! Allerdings sind die heruntergefahren auf Kurzarbeit: Da fährt man auch nur zur Hälfte! Ansonsten habe ich keinen Linien-, keinen Schüler-, nur Gelegenheitsverkehr, das bedeutet Ausflugsverkehr! Und der ist derzeit auf Nullkomma-Null gesetzt! Gestern und vorgestern habe ich wieder Absagen für den September bekommen! Auch der September funktioniert nicht! Also das ist für uns in der Reisebusbranche, von der man auch gar nichts hört – man hört nur von der Luftfahrt und der Hotellerie -, ganz schlimm. Also im Reisebusgeschäft kommt alles zusammen: Da sind die alten Leute, die jetzt nicht fahren. Da ist auch ein Abstand schwer einhaltbar. Und zudem sind alle Grenzen zu Italien geschlossen. Bei uns kommt alles zusammen, was das Coronavirus an Schlechtem bringt.

FM: Ist das ihr Betrieb?

Bitschi: Ja.

FM: Darf ich fragen, wie alt Sie sind?

Bitschi: Ich bin 54 Jahre alt.

FM: Wie viele Mitarbeiter haben Sie?

Bitschi: Wissen Sie, ich bin eine sehr geschundene Frau in dieser Männerdomäne. Ich habe seit drei Jahren heruntergeschaltet, und habe jetzt vier Busse. Einer ist nur für den Werksverkehr bestimmt, zwei für den Gelegenheitsverkehr und einer im Stand-by. Das mache ich komplett im Alleingang. Ich habe keine fixen Fahrer mehr.

FM: Sie sind also eine One-Woman-Show, die sich dann Fahrer dazu holt, wenn Sie sie braucht?

Bitschi: Richtig.

FM: Wie überleben Sie jetzt? Wovon leben sie?

Bitschi: Vom Liebherr-Werksverkehr. Ich hatte das große Glück, dass ich letztes Jahr einen Riesenauftrag von der ÖBB bekommen habe, den keiner meiner Mitstreiter machen wollte. Das war ein Schienenersatzverkehr: Da bin ich von 6 bis 24 Uhr acht Wochen lang gefahren. Das war der größte Auftrag, den ich je gehabt habe. Ich bin selber gefahren, was das Zeug hält. Ich habe einen Fahrer angemietet, und für vier bis fünf Monate angemeldet. Da habe ich bis zum Umfallen gearbeitet. Teilweise habe ich sogar im Bus geschlafen, weil es weiter weg war, in Bregenz (etwa 50 km entfernt). Ich habe das aber durchgezogen, und kann jetzt von dem halbwegs gut leben.

FM: Sie haben also das Geld gespart. Wieviel war das?

Bitschi: Das waren 180.000 Euro.

FM: Von den 180.000 Euro, die sie auf die hohe Kante gelegt haben, leben Sie jetzt?

Bitschi: Natürlich ist da nicht alles übriggeblieben. Aber ich kann die Zeit damit gut übertauchen. Ich kann als Kleinunternehmen jetzt den Betrieb soweit herunterfahren, wie nur möglich: Das sind 5.000 bis 6.000 Euro pro Monat. Das schaffe ich mit der Firma Liebherr, sodass ich sogar meine Kredite weiterbezahlen kann. Ich habe kein Personal, das mich in dieser Situation fertigmacht.

FM: Dann wünschen wir Ihnen alles Gute! Danke für das Gespräch!

red