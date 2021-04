Linzer Bürgermeister: Für Geimpfte und Getestete aufsperren

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) möchte am liebsten sofort für Geimpfte und jene mit negativem Corona-Testergebnis „Benefit“ schaffen. Konkret schwebte ihm bei einer Pressekonferenz am Freitag vor, für diese Gruppen Wirtshäuser zu öffnen, Treffen in den eigenen vier Wänden ohne Einschränkungen zu erlauben und Besuche von kulturellen Veranstaltungen sowie Sportvereinen zu ermöglichen. Dies Freigaben will er nicht nur für Linzer, sondern für das ganze Bundesland.

In der Landeshauptstadt etwa seien die Zahlen seit Wochen „hoch stabil“. Freitagmittag waren laut Bürgermeister von den 208.000 Einwohnern 40 im Spital, 11 davon müssten intensivmedizinisch betreut werden. Oberösterreichweit seien 320 Corona-Erkrankte hospitalisiert, davon 67 auf Intensivstationen.

Damit Geimpfte und frisch Getestete in Oberösterreich Lockerungen im Alltag erhalten, forderte Luger vom Bund mehr Entscheidungskompetenzen für Länder und Bezirke ein.

APA/Red.