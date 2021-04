Leichte Erholung im Einzelhandel

Dies teilte die EU-Statistikbehörde Eurostat am Montag mit. Österreich konnte von allen EU-Staaten mit einem Plus von 28,1 Prozent den größten Anstieg verzeichnen. Im Jahresvergleich betrachtet muss man jedoch Einbußen hinnehmen. In der Eurozone fielen die Einbußen um 2,9 Prozent, in der EU um 2,2. Den stärksten Rückgang hatten Frankreich und Ungarn zu verzeichnen. Im Februar gingen die Umsätze jeweils um 1,2 Prozent zurück. Im Jahresvergleich war nur Belgien mit 11 Prozent stärker als Österreich. Der heimische Einzelhandel verzeichnete ein Umsatzplus von 5,2 Prozent. Mit einem Rückgang von 15,4 Prozent musste Portugal den stärksten Umsatzrückgang hinnehmen. Das Absatzvolumen stieg in den Eurostaaten im Februar 2021 um 6,8 Prozent und bei Motorkraftstoffen um 3,7 Prozent, bei Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren sank das Volumen um 1,1 Prozent. In der EU verzeichnete das Absatzvolumen im Einzelhandel ein Plus von 6,2 Prozent und bei Motorkraftstoffen ein Plus von 2,4 Prozent. Auch hier sank das Volumen bei Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren. Allerdings nur um 0,8 Prozent.

APA/red