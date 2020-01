Leading Spa Award 2019 geht nach Oberösterreich

Zum neuen Mal durften die Gäste und die Besucher der Leading Spa Resorts über ihr ganz persönliches Wellness-Highlight abstimmen. Nach einem Voting mit mehr als 26.500 Wertungen stand die Entscheidung fest: Der Leading Spa Award geht dieses Jahr an das Erwachsenen Hotel Winzer Wellness & Kuscheln am Attersee, Oberösterreich.

Der Spa Bereich des Hauses erstreckt sich über mehrere Etagen, auf 5000 m² Wellnessfläche drinnen und draußen, verteilt auf drei Spa Areas, mit insgesamt 12 Saunen, darunter eine Eventsauna, zwei Dampfbäder, 13 verschieden Kuschel – und Relaxoasen und sieben Pools.

Das Hotel Winzer Wellness & Kuscheln erhält zum ersten Mal die Auszeichnung. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist das Wellnesshotel in Familienhand und hat sich so von einer kleinen Frühstückspension zum großen Wellnesshotel entwickelt. Die Familie Winzer nahm am 12. Dezember den Leading Spa Award 2019 persönlich in ihrem Haus in Empfang und bereitete ihm dort einen Ehrenplatz.

PA/Red