Kostenlose COVID-Schulung

Die zentrale Steuerung der Kursinhalte ermöglicht es, tagesaktuelle Informationen und neue Maßnahmen an alle Nutzer zu übermitteln © M.A.T.

Das Lern-Angebot für Gastronomie und Hotellerie ist ab sofort via App auf allen mobilen Geräten sowie am PC verfügbar.

MicroLearning Academy und KnowledgeFox stellen kostenlose Online-Kurse für die Tourismusbranche im Umgang mit Covid-19 zur Verfügung. Das Lern-Angebot ist ab sofort via App auf allen mobilen Geräten sowie am PC verfügbar und beinhaltet in Mikrokursen (digitale Wissenskarten) zusammengefasst, die aktuellen Leitlinien und Empfehlungen der Regierung für eine sichere Gastfreundschaft. Mit MicroLearning als Lernmethode, wird dabei auf eine nachhaltige Wissensvermittlung gesetzt.

Kostenlose Mikrokurse für die Branche Die seit Jahren auf die Schulung von Gastronomie- und Tourismusbetriebe mittels MicroLearning spezialisierte M.A.T. – MicroLearning Academy stellt die Kurse bis Ende Juni allen interessierten Betrieben zur Verfügung.

Die zentrale Steuerung der Kursinhalte ermöglicht es, tagesaktuelle Informationen und neue Maßnahmen an alle Nutzer zu übermitteln. Dadurch ist auch im Falle von Verschärfungen und auch Lockerungen möglich, die App-Nutzer umgehend zu informieren. KnowledgeFox unterstützt das Angebot durch die kostenfreie Bereitstellung der Lernplattform, die auch beim Roten Kreuz zur COVID-Schulung eingesetzt wird.

