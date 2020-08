Knapp 80.000 Corona-Tests in über 2.500 Betrieben

In der Tourismusbranche wurden bisher knapp 80.000 Corona-Tests in mehr als 2.500 Betrieben durchgeführt. Bis heute (17.8.) wurden 79.249 Personen getestet, wie das Tourismusministerium mitteilte. Bisher nahmen 2.507 Tourismusbetriebe an dem Programm, das seit Anfang Juli läuft, teil.

Die meisten Personen wurden in Tirol (22.663) und Salzburg (14.200) getestet. Dahinter folgen Kärnten (10.134), Vorarlberg (7.183), Niederösterreich (6.163), Wien (5.877), Steiermark (5.073), Oberösterreich (4.989) und Burgenland (2.967).

Seit Juli fördert der Bund Corona-Testungen in Tourismusbetrieben mit maximal 85 Euro pro Test – jeder Mitarbeiter kann sich einmal pro Woche untersuchen lassen. Dafür stehen bis Jahresende bis zu 150 Mio. Euro zur Verfügung, 65.000 PCR-Abstriche können wöchentlich durchgeführt werden.

Sämtliche Informationen zu dem Testprogramm gibt es auf der Plattform www.sichere-gastfreundschaft.at/beherbergung.