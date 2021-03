Kempinski Hotel feiert Jubiläum

Das fünf Sterne Superior Hotel wurde im Juli 2011 in den Kitzbüheler Alpen eröffnet. Es hat 156 Zimmer und Suiten. Dabei bietet es einen Panoramablick über die Berge und das Ski-Gebiet Kitzbühel. Im Winter hat das Hotel einen eigenen Zugang zur Ski-Piste.

Durch die Corona Pandemie wurde das Hotel in den Winterschlaf gezwungen. Am 13.5. ist die Zwangspause voraussichtlich vorbei. Das Hotel geht in sein zehntes Jahr.

Gäste des „Kempinski Hotel Das Tirol“ profitieren auch von diesem Jubiläum. Jedes Monat wird unter allen Buchungen ein zehnfaches Upgrade verlost. Jeder Gast eines Superior-Zimmer hat somit die Chance auf die größte Hotel-Suite. Das sind über 520 Quadratmeter Wohnfläche, fünf Schlafzimmern und einem begehbaren Kleiderschrank.

Kempinski Hotels wurde 1897 gegründet und ist die älteste Luxushotelgruppe Europas. Sie betreibt derzeit 78 Fünf-Sterne-Hotels und Residenzen in 34 Ländern.

PA/red