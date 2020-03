Jetzt lokale Unternehmen unterstützen

Die durch das Coronavirus verursachte Lage stellt Gastronomiebetriebe, Nahversorger, kleine Einzelhändler, Fitnessstudios sowie viele kreative Selbständige vor neue Herausforderungen. Das Leben ändert sich gerade – ändern wir auch unsere Gewohnheiten – heißt es denn in einer Aussendung von The Fashion Sqad. So könne jeder von uns in seiner Umgebung – branchenübergreifend – Solidarität zeigen.

PAPETERIE

Niki Osl von Miss Lillys Hats und Helga Herz von Herz & Co wollen mit ihrer Aktion „Blumiges Herz“ ein Zeichen für das Miteinander setzen, auch wenn man örtlich getrennt ist. Eine schöne Möglichkeit, den Liebsten mitzuteilen, dass man an sie denkt und gleichzeitig Solidarität zu österreichischen Handwerksbetrieben zu zeigen. Alle Karten sind im exklusiven Letterpress-Verfahren des Wiener Handwerksbetriebes Herz & Co entstanden, der – wie auch Miss Lillys Hats – auf höchste Qualität und Tradition setzt.

misslillyshats.com/shop/blumiges-herz

I LOVE BROT

Die Bäckerei Felzl mit fünf Standorten in Wien ist täglich von früh bis spät als lokaler Nahversorger mit gesundem Brot und Köstlichkeiten aus der Backstube auch weiterhin für alle geöffnet. Eigentlich sollte der Monat März ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und der ersten „I LOVE BROT“-Filiale am Karmelitermarkt stehen – aber dann kam alles anders. Die neue Nachhaltigkeitsfiliale von Felzl kann trotzdem zum Brotkaufen genutzt werden. Denn an alle, die es nicht mehr wissen: Brot gibt’s nicht nur im Supermarkt. Es zahlt sich aus die kleinen Bäckereien und kleinen Backstuben im eigenen Grätzel zu unterstützen. Gerade bei dem Grundnahrungsmittel BROT spielen wertvolle Rohstoffe und Zutaten sowie Qualitätskontrolle in der Produktion eine wichtige Rolle – das schmeckt man nicht nur, sondern kommt auch dem Körper zugute.

felzl.at

Bäckerei Felzl

VORFREUDE KAUFEN

Kulinarik-Gutscheine für Feinschmecker in jeder Preisklasse. Und so geht’s: Lieblingslokal auswählen, Gutscheinwert bestimmen und im Anschluss erhält man vom gewünschten Lokal die Zahlungsinformationen. Nach Zahlungseingang kommt der Gutschein direkt per Email zum Selberdrucken.

vorfreude.kaufen

Vorfreude kaufen!

„HAUBEN-GEMÜSE“ FÜR ALLE

Im normalen Leben beliefert Natalie Hye die Spitzengastronomie mit frischem Obst und Gemüse. Nun beliefert sie auch gerne private Haushalte in Wien und Raum Mödling – ausgenommen sind die Wiener Bezirke 1210 und 1220.

hye.at

KULINARIK

Martina Hohenlohe kocht in ihrem Kochsalon leicht nachzumachend vor. Inklusive einfacher Tipps, wie Spaghetti Bolognese beispielsweise auch ohne Fleisch gut schmecken. Die Devise: Einfach, herzhaft und gesund.

martinahohenlohe.com

SÜSSE SCHMANKERLN IN VORARLBERG

Torten-Connaisseure werden von der Konditorei Waltner frei Haus verwöhnt. Alle Bestellungen für Torten in unterschiedlichen Größen (kleine Torten auch für nur zwei Personen möglich) werden in Hard und Umgebung kostenlos geliefert. Bestellungen aus dem Oberland sind auch möglich – die Liefergebühren werden hier individuell vereinbart. PS: Spar Achleitner in der Landstraße 77, 6971 Hard bietet ebenfalls Leckereien von der Konditorei Waltner an. Telefonische Bestellungen bei Petra Waltner unter 0650/2061976.

cafe-waltner.at

DER VORKOSTER IN LUSTENAU

Geliefert wird alles von der hauseigenen Speisekarte sowie Wein, Getränke, Feinkost, Backwaren u. v. m. Tagesaktuelle Specials wie „Pasta Fregola“ oder „Vitello Tonnato“ werden auf Facebook unter „Der Vorkoster“ regelmäßig upgedatet. Alles in gewohnter Vorkoster-Qualität. Die Zustellung ist von Lochau bis Koblach ab einem Bestellwert von EURO 30,- kostenlos. Bestellungen sind von Montag bis Samstag (11 bis 18 Uhr) unter 05577/23787 oder via WhatsApp unter 0699 1 976 08 28 möglich.

vorkoster.at

DIGITAL-FITNESS

Sport ist für Devin eine große Leidenschaft, die auch in Krisenzeiten mit Menschen geteilt werden soll. Deshalb bietet der Personal Trainer Live-Workouts für zuhause an. Alles was dafür benötigt wird, ist die Zoom App auf Handy oder PC, 30 Minuten Zeit und ein bisschen Platz in den eigenen vier Wänden. Termine und Link werden täglich auf seiner Instagram Seite instagram.com/devin.ahamer bekanntgegeben – die Teilnahme erfolgt auf Basis einer freiwilligen Spende.

devinahamer.com

E-WORKOUT

Personal Trainer Sebastian Daum bietet seinen Kunden mittels Skype-Fitness-Trainings eine ortsunabhängige und flexible Alternative zu Fitness-Studios und Sportvereinen. Neben individuellen Workouts erstellt er auf Wunsch auch spezifische Trainingspläne für verschiedene Sportarten. Das Coaching wird live und 1:1 über einen Video-Chat durchgeführt – alles, was man dazu benötigt, ist ein stabiler Internetzugang und ein Handy, PC, Laptop oder Tablet mit Kamera. Weitere Infos unter office@hi-training.at oder unter 0699 1 270 00 16.

BELLETRISTIK

2018 hat sich Irmgard Rosenbichler mit ihrer eigenen Buchhandlung „Lesegenuss“ im Zentrum von Gloggnitz in Niederösterreich einen Herzenswunsch erfüllt. Um ihre Stamm- aber auch NeukundInnen in der aktuellen Situation mit Büchern und anderem Zeitvertreib für daheim zu versorgen, nimmt sie von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr Bestellungen telefonisch unter 02662/42550 entgegen bzw. kann man auch auf ihrem Webshop rund um die Uhr stöbern und bestellen. Geliefert wird via Post bzw. Lieferservice.

lesegenuss.shop

Magic Oyster Shop

MODISCHES REPERTOIRE

Und noch ein Herzensprojekt, das seine Online-Türen öffnet: magic oyster. Eigentümerin Eva teilt in Mariahilf auf 80 m2 ihre Leidenschaft für True Vintage Mode und Accessoires sowie ausgewählte Neuware im Stil vergangener Jahrzehnte. Ab sofort auch online bestellbar – es kommen täglich neue Modelle auf die Website, also am besten regelmäßig vorbeischauen!

magic-oyster.com

