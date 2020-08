ivie-App lockt mit neuen Stadtspaziergängen

„Der WienTourismus hat mit ivie eine App entwickelt, die neue Maßstäbe im Storytelling setzt und mit ihren themenspezifischen Stadtspaziergängen im Freien gerade in Zeiten von Covid-19 viele Menschen anspricht. Die App beinhaltet Klassiker wie Geheimtipps. Als digitaler Begleiter am Smartphone ist sie nicht nur für Gäste, sondern auch WienerInnen auf ‚Staycation‘ interessant“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. Tourismusdirektor Norbert Kettner ergänzt: „ivie ist der ideale Begleiter für alle, die Wien neu erkunden wollen oder als Kenner der Stadt unbekannte Seiten entdecken möchten. ivie liefert nützliche Informationen für alle Lebenslagen, vom Trinkbrunnen über den Taxi-Stand bis zum WC, schlägt Aktivitäten in unmittelbarer Nähe vor und führt durch themenspezifische Stadtrundgänge.“ Das Angebot an Spaziergängen wurde nun erweitert.

ivie-Walks: von Beethovens Wien bis zu kuriosen Museen

ivies Audio-Walk zu Beethovens Wien führt im Jubiläumsjahr 2020 zu 15 multimedial aufbereiteten Orten zwischen 1. und 19. Wiener Gemeindebezirk – vom Haus der Musik, über den Sterbeort des Komponisten bis hin zum Beethoven-Museum. Tonaufnahmen der Wiener Symphoniker bieten dazu den passenden Soundtrack. Der gesamte Walk dauert rund vier Stunden, die Audioaufnahmen in Summe 48 Minuten. Weitere Facetten der Welthauptstadt der Musik können ivie-NutzerInnen bei der „Tour der Töne“ erkunden, die etwa die mdw, eine der besten Musikuniversitäten der Welt, die Sammlung alter Musikinstrumente oder den Konzertsaal Muth beinhaltet. Neben musikalischen Orten wie dem Konzerthaus oder dem Arnold-Schönberg-Center bietet ivies „Wiener Moderne Guide“ auch Highlights aus Kunst (zum Beispiel das Obere Belvedere) und Architektur (etwa die Postsparkasse oder das Nussdorfer Wehr). Architektonische Highlights erklärt ivie im Guide zur „Modernen Architektur“, Klassiker entlang des Rings im „Ringstraßen Walk“. Bisher vielleicht weniger Bekannte Orte sind Teil des „Kuriose Museen Guides“, der etwa zum Narrenturm, dem Dritte-Mann-Museum oder zum Verkehrsmuseum Remise führt.

Sehenswürdigkeiten, Museen und vieles mehr

ivie, der digitale City Guide des WienTourismus, schlägt den NutzerInnen nicht nur einzelne, themenspezifische Walks vor, sondern insgesamt rund hundert unterschiedliche Orte, die mittels Stadtplan oder Suchfunktion entdeckt werden können. Wiens berühmte Sehenswürdigkeiten – von Schloss Schönbrunn über Prater und Riesenrad bis hin zu Stephansdom und Ringstraße – sind in der App ebenso zu finden wie Geheimtipps aus Kultur, Gastronomie oder Architektur. Die App setzt auf eine visuell aufwändige Inszenierung mit hunderten Fotos und dutzenden Videos. ivie wird laufend erweitert und hat viel zu erzählen.

Alles über Wien wissen

Welches technische Hilfsmittel war nötig, um die in jeder Hinsicht gewichtige Kaiserin Maria Theresia bei ihren Besuchen in die Kapuzinergruft zu hieven? Wo und warum hat sich Architekt Otto Wagner in Form einer riesigen Löwenstatue selbst ein Denkmal gesetzt? In welchem Wiener Museum warten über 6.000 Jahre alte Schminkpaletten? Wo gibt es versteinerte Dinosaurier-Exkremente zum Anfassen? Wie viele goldene Blätter schmücken die Kuppel der Secession, und wie oft muss man im Schloss Schönbrunn nächtigen, um in jedem Raum einmal geschlafen zu haben? ivie weiß es.

Die perfekte Begleiterin

ivie ist auch überaus praktisch. Denn sie weiß, wo es Trinkbrunnen oder WCs gibt. Wer will, kann sich überdies von ivie benachrichtigen lassen, wenn sich in unmittelbarer Nähe des eigenen Standorts ein Geheimtipp befindet. Persönlich wichtige Orte, wie der Standort des eigenen Hotels, können in der Karte gespeichert werden, um sie später leicht wiederzufinden. ivie ist auch perfekt für die Reisevorbereitung. Sightseeing-Favoriten können vorab durchstöbert und gespeichert werden, um vor Ort eine praktische To-do-Liste zu haben.

Exklusive Wien-Erlebnisse

Last but not least: Teil von ivie ist auch die Vienna City Card, die neben voller Mobilität mit Wiens öffentlichen Verkehrsmitteln auch attraktive Vorteile in Museen, beim Sightseeing, in Theatern und Konzerten bietet. Ab Mitte August 2020 folgt mit der Vienna City Card Experience Edition eine zweite Version, die sich vorrangig an WienerInnen und all jene, die Wien oft besuchen, richtet.

Mit diesen Features begleitet ivie durch Wien

Walks & Guides: Mit ivie die Stadt flanierend entdecken

Orte: Alles über Wiens Sehenswürdigkeiten erfahren

Karte: Volle Orientierung von Museen bis WCs

Tipps: Von ivie Nachrichten erhalten und Geheimtipps entdecken

Favoriten: Sightseeing-Favoriten vorab speichern

Eigene Orte: Persönlich wichtige Adressen markieren und speichern

Vienna City Card: Volle Mobilität und viele Vorteilsangebote

Vienna City Card Experience Edition: Wien-Erlebnisse ab Mitte August 2020 buchen

Die App ist auf Deutsch und Englisch für iOS und Android verfügbar und wird regelmäßig durch neue Features erweitert – in Kürze mit der „Experience Edition“ der Vienna City Card.

Nähere Informationen: https://www.wien.info/de/reiseinfos/mobil/ivie-app

Download im Apple Store: https://apps.apple.com/at/app/ivie-wien-guide/id1486840263

Download im Google Playstore: https://play.google.com/store/apps/details?id=at.vienna.ivie

3. 8. 2020 / gab / ots