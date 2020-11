 Im süßesten Drive-In der Stadt!

Schon von weitem erkenn- und sichtbar, weisen zwei Sacher-rote Flaggen den Weg zum neuesten Genießer-Hotspot der Stadt: die Haltezone vor dem Hotel Sacher Wien wird zum Drive-In. Hier wartet die süßeste Versuchung der Hauptstadt – die Original Sacher-Torte! Mit dem „Sacher Drive-In“ will Andreas Keese, neuer Direktor des Hotel Sacher Wien, ein Angebot an die Wienerinnen und Wiener machen, mit sicherer Entfernung und im Freien das Original unter den Torten zu erstehen: „Zum Sacher fahren, ohne auszusteigen kontaktlos Ihre Original Sacher-Torte kaufen und wieder zurück nach Hause zum Genießen – so bleiben wir alle gemeinsam sicher und gesund!“

Gute Ideen gefragt Der zweite Lockdown stellt die Stadthotellerie auf die Probe, Sacher-Geschäftsführer Matthias Winkler zeigt sich aber motiviert: „Es hilft uns nicht Trübsal zu blasen, wir richten den Blick nach vorne. Gute Ideen sind gefragt und Sie sehen: das Sacher tut was!“ Anpacken und Weitermachen ist also die Devise und so kommt es auch, dass der „Sacher Drive-In“ in nur wenigen Tagen – von der Idee zur fertigen Abholstation – umgesetzt wurde. Neben der Original Sacher-Torte sind im Sacher Drive-In auch die beliebten Original Sacher Würfel erhältlich. Und die Ideenküche brodelt weiter: „Wir wissen nicht, wie lange wir alle noch zuhause bleiben müssen; darum tüfteln wir an weiteren Projekten, wie wir Sacher zu unseren Gästen nach Hause bringen können“, ist auch Sacher Küchenchef Dominik Stolzer vom Projekt begeistert. Mehr verraten will er aktuell aber noch nicht. Außer: „Praktisch zum Mitnehmen und vor allem in hervorragender Sacher Qualität … lassen Sie sich überraschen!“ Der Sacher Drive-In vor dem Hotel Sacher Wien ist täglich von 08:00 bis 19:00 Uhr besetzt. Sobald ein Auto vorfährt kommt ein Mitarbeiter aus dem Hotel, nimmt die Bestellung auf und bringt die Original Sacher Produkte zum Wagen; eine kontaktlose Bezahlung ist möglich. Darüber hinaus ist die Original Sacher-Torte in der Sacher Confiserie in der Kärntner Straße und im Sacher Onlineshop (shop.sacher.com) erhältlich!

APA/red