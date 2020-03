How Bernie met Lucy

Das neue kulinarische Pop Up „Bernie meets Lucy“ feierte in der ebenso neuen Lucy Bar im Belvedere 21 seinen Einstand. Ein Kreis ausgewählter Personen, die beim VIP-Opening noch vor dem offiziellen Start-Termin in den Genuss eines exklusiven Pre-Tastings aus dem Hause „Delicious or Nothing“ (DoN) kam, war gespannt. Dabei kamen nicht nur Liebhaber der Gourmetküche auf ihre Kosten: der neueste Streich der DoN Group vereint feinste Kulinarik und hohe Kunst: die Lucy Bar erlaubt es, sich in der Tagesbar „Klassiker“ von Starkoch Bernie zu gönnen und bei einer Führung durch das Belvedere 21 die Kunst der Gegenwart zu bestaunen.

Beim exklusiven Pre-Tasting im Rahmen des VIP-Openings begrüßten die Gastgeber, der CEO der DoN Group Josef Donhauser, gemeinsam mit seinem COO Christian Hölbl, DoN Group-Managing Director Philipp Ciza und Haubenkoch Bernie Rieder viele Gäste. Darunter der Obmann der Fachgruppe Hotellerie und Gastronomie Peter Dobcak, Claudia Finger-Mayer von der Events Tiergarten Schönbrunn Gastronomie GmbH, Kunsthändler Philipp Konzett, Marlies Muhr, die CEO der Marlies Muhr Immobilien GmbH sowie der Prokurist der Marlies Muhr Immobilien GmbH Valentin Winkler und Waltraud Kugler vom Eventmanagement der Post AG.

Aufgrund der aktuellen Lage und um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wurde der Start des Culinary Pop-up nun allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben.

PA/Red