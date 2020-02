Hotel belohnt Paare bei Baby-Glück

Das kanadische „Hotel Zed“ überlegte sich ein Valentinstags-Angebot der anderen Art: Wer hier am 14. Februar ein Zimmer bucht, und neun Monate später ein Baby bekommt, dem schenkt das Unternehmen 18 Jahre lang einen kostenlosen Valentinstag-Aufenthalt. Eingeladen, an der Aktion teilzunehmen, sind nicht nur gleichgeschlechtliche Paare. Jede Art, ein Baby zu bekommen – sei es Adoption, Leihmutterschaft oder künstliche Befruchtung – ist gültig, um den Preis zu gewinnen, betont das Unternehmen.

Bei der „Nooner“-Aktion, was übersetzt Schäferstündchen heißt, können Paare am 14. Februar ein Zimmer für vier Stunden zwischen 10 und 14 Uhr buchen. Die Aktion richtet sich nicht nur an heterosexuelle Verliebte – auch LGBTQ + Paare sind eingeladen, teilzunehmen. Jede Art, ein Baby zu bekommen – sei es Adoption, Leihmutterschaft oder künstliche Befruchtung – ist gültig, um den Preis zu gewinnen, betont das Unternehmen.



Red