Heiße Beats und kühle Drinks

„Belvedere Summer Bay“ steht für alles, was das Sommer-Herz begehrt: Sonne, lässige Musik und vor allem erfrischende Cocktails. Inspiriert von Sonnenstrahlen, Palmen, leichter Sommerbrise und rauschendem Meer versprüht der neue Hotspot mitten in Wien gemütliche Summer-Vibes und überzeugt nicht nur mit einem exotischen Ambiente, sondern ebenso mit einer ausgefallenen Getränkekarte. Vom Büro an die Bucht? Belvedere Vodka macht es ab sofort möglich.

Das exotische Drink-Konzept wurde vom Volksgarten-Team eigens für die „Belvedere Summer Bay“ kreiert und umfasst sowohl Highballs wie auch ausgefallene Cocktails. Diese werden an der 22 Meter langen „Strand-Bar“ gemixt und lassen sich bei coolen Sounds der Volksgarten DJs perfekt genießen. Die Basis für die herrlichen Cocktails bildet die Super-Premium-Spirituose Belvedere Vodka, die bei der „Belvedere Summer Bay“ im neuen Look als Summer Limited Edition Bottle erscheint. Die Drinks werden mit frischen Früchten und Kräutern verfeinert, darüber hinaus mit perfekt abgestimmten Fever-Tree Tonics und Mixern vollendet.

Die erfrischenden und exotischen Cocktails wie etwa Rosemary’s Garden, mit Rosmarin und Püree vom grünen Apfel, Berry Fizz Thymes, mit hausgemachtem Himbeer- & Thymian-Shrub, oder Lemongras Passion, mit Maracuja und Limette, sowie die Highball-Drinks mit Belvedere Vodka und Fever-Tree versetzen einen sofort vom Wiener Innenstadt-Club Volksgarten auf den heißen Strand.

Für kulinarische Highlights sorgt mit herrlicher neapolitanischer Pizza die Pop-up Location gleich nebenan – Pizza Senza Danza by Alexander Kumptner.

Vom Büro in die Bucht? Belvedere Vodka macht es ab sofort möglich. Ob zum Entspannen, zum gemütlichen Sundowner oder zum Feiern mit Freunden – die „Belvedere Summer Bay“ sorgt mit den heißen Beats und kühlen Drinks für die richtige Urlaubsstimmung – und das Ganze Donnerstag bis Sonntag – vorerst von 17 bis 23 Uhr und ab dem 15.6.2020 bis 01:00 in der Früh. Reservieren unbedingt empfohlen.

Belvedere Summer Bay

Burgring / Heldenplatz

A-1010 Wien

Reservierungen unter:

23. 6. 2020 / gab